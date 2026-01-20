En-Nesyri storia e qualità del bomber marocchino che riapre l' eterna rivalità tra Juve e Napoli

En-Nesyri, attaccante marocchino di 28 anni nato a Fes, ha maturato gran parte della sua carriera in Spagna prima di trasferirsi al Fenerbahçe, in Turchia. Conosciuto per la sua capacità realizzativa, rappresenta un elemento di rilievo nel panorama calcistico internazionale. La sua esperienza e qualità tecniche contribuirebbero a riaccendere l'interesse tra le tifoserie di Juventus e Napoli, rivali storiche in Italia.

Alla lunga lista di ragioni per cui esiste una rivalità endemica tra Juventus e Napoli se ne potrebbe aggiungere presto un’altra. Risponde al nome di Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino classe 1997 di proprietà del Fenerbahce, che ormai non ha più bisogno di tante presentazioni. È reduce dalla finale di Coppa d’Africa persa col Senegal, si è fatto un nome tra Spagna e Turchia dove finora si è sviluppata la sua carriera. È una punta con due caratteristiche che intrigano molto sia Spalletti che Conte. È particolarmente dinamico, si muove tanto, è rapido e con una buona struttura fisica che unisce la presenza all’esplosività. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mercato Juve-Napoli, incroci e rivalità: En-Nesyri e Maldini al centroIl mercato invernale tra Juventus e Napoli si configura come un momento di attenzione e valutazioni strategiche.

En-Nesyri Juve, come è andato il marocchino in Coppa d’Africa? C’è un dato da evidenziare. I dettagliEn-Nesyri, attaccante marocchino, ha partecipato alla Coppa d’Africa senza mai partire come titolare.

Chi è En-Nesyri, centravanti verticale: un'arma credibile nel Napoli di Conte - Alla scoperta di Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahce. Un centravanti classico costruito per attaccare l'area e vivere dentro la linea dei difensori. areanapoli.it

Chi è Youssef #EnNesyri Storia e numeri x.com

Juve–Napoli, duello di mercato per En-Nesyri Secondo Gianluca Di Marzio, i bianconeri potrebbero affondare se non si sbloccasse la pista Mateta Decisiva la volontà del giocatore, che chiede spazio e garanzie Il Napoli si era mosso per primo, ma ora - facebook.com facebook