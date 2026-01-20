Pier Silvio Berlusconi ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di De Martino, una figura stimata nel panorama dello spettacolo italiano. La notizia ha suscitato un forte senso di tristezza e rispetto tra colleghi e fan. In questo momento, le parole di Berlusconi riflettono la stima e il dolore condiviso dalla comunità, sottolineando l’importanza del suo contributo nel settore.

La notizia si è diffusa con rapidità e un alone di dolore e rispetto ha avvolto il mondo dello spettacolo italiano. A spegnersi, il 19 gennaio 2026, è stato Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, volto amatissimo della televisione e conduttore del programma Affari Tuoi su Rai 1. Una perdita che ha scosso non solo il conduttore, ma un intero settore, portando colleghi, dirigenti e competitor a fermarsi per esprimere vicinanza e cordoglio. La malattia che lo aveva colpito da tempo si è aggravata negli ultimi mesi, portando all’improvvisa fine di un uomo che aveva plasmato con sacrificio la propria vita tra arte, famiglia e lavoro. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - De Martino in lutto, interviene Pier Silvio Berlusconi: le sue parole

Pier Silvio Berlusconi infastidito per la sua imitazione? Le sue parole non lasciano dubbiDurante l'incontro natalizio con la stampa, Pier Silvio Berlusconi ha espresso il suo fastidio per l'imitazione di Ubaldo Pantani al GialappaShow.

Stefano De Martino, il messaggio di Pier Silvio Berlusconi per la morte del papàPier Silvio Berlusconi ha espresso il suo cordoglio per la perdita del padre di Stefano De Martino, un momento che ha suscitato grande attenzione nel mondo dello spettacolo e tra i fan del conduttore napoletano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Grave lutto per Stefano De Martino: è morto il papà Enrico; Lutto per Stefano De Martino, morto a 61 anni il papà Enrico. Gli trasmise la passione per la danza; Lutto per Stefano De Martino: è morto suo padre Enrico; Stefano De Martino in lutto, addio al padre Enrico a soli 61 anni: la causa della morte.

De Martino in lutto e Affari Tuoi non si ferma: pubblico in rivolta - Dopo la triste notizia della morte del padre del conduttore, gli spettatori non hanno apprezzato la scelta di mandare comunque in onda lo show. libero.it

Affari Tuoi in onda il giorno del lutto di Stefano De Martino: polemiche sulla scelta Rai, ecco cosa è successo - Affari Tuoi è andato in onda il 15 gennaio 2026 nonostante la morte del padre di Stefano De Martino. La scelta Rai scatena polemiche. urbanpost.it

“Ma Antonino…”. Il lutto gravissimo per Stefano De Martino e dopo il gesto di Spinalbese che spiazza tutti. Lo ha fatto davvero - facebook.com facebook

Lutto per Stefano De Martino. #StefanoDeMartino #EnricoDeMartino x.com