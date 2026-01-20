Dawson’s creek usciva il 20 gennaio 1998 | il finale alternativo e la sigla che doveva essere diversa 5 curiosità sulla serie
Il 20 gennaio 1998 segnava l'inizio di Dawson’s Creek, una delle serie più rappresentative degli anni ’90. In occasione del suo anniversario, ecco cinque curiosità sulla produzione, tra cui il finale alternativo e le modifiche alla sigla originale. Un’occasione per scoprire dettagli meno noti di uno show che ha segnato una generazione di giovani spettatori.
Roma, 20 gennaio 2026 Buon compleanno ‘ Dawson’s creek ’! Lo show che vede come protagonisti gli adolescenti Dawson, Joey, Pacey, Jen e i loro amici è arrivato sugli schermi statunitensi esattamente 27 anni fa: il 20 gennaio del 1998. Da allora la storia di questi ragazzi – che sono stati i protagonisti del teen drama più all’avanguardia del millennio – ha ispirato diverse serie successive e continua ad appassionare milioni di spettatori. Ecco 5 curiosità che, forse, non conoscete sullo show. I tratti autobiografici. Il protagonista Dawson Leery assomiglia in maniera impressionante al creatore della serie Kevin Williamson. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dawson’s Creek, la nuova serie statunitense ora disponibile su Mediaset InfinityDawson’s Creek, la celebre serie statunitense, torna ora disponibile su Mediaset Infinity.
Leggi anche: Dawson's Creek, James Van Der Beek mette all'asta i cimeli della serie per pagare le cure contro il cancro
Argomenti discussi: Michelle Williams, 45 anni, viene vista con il suo nuovo bambino per la prima volta – cinque mesi dopo aver rivelato di aver accolto tranquillamente un quarto figlio tramite madre surrogata | MR IT.
Dawson's Creek: Joshua Jackson torna nel personaggio di Pacey per colpa di Jimmy Fallon - Non solo l'attore ha riproposto Pacey in una gag, ma si è perfino cimentato nell'esecuzione della celebre sigla della serie teen, 'I Don't Want to Wait'. Ci voleva il Tonight Show di Jimmy Fallon per ... movieplayer.it
Come in Dawson's Creek: Katie Holmes e Joshua Jackson di nuovo insieme - Nella storia del piccolo schermo non è raro imbattersi in relazioni sentimentali fittizie che hanno diviso il pubblico: uno dei casi più famosi è senza dubbio quello di Dawson's Creek, serie tv ... ilgiornale.it
20 gennaio 1998 Iniziava Dawson’s Creek. Una serie che ci ha insegnato a sentire troppo, amare male e crescere insieme. #dawsonscreek facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.