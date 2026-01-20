chi sono e cosa fanno i fratelli di stefano de martino

I fratelli di Stefano De Martino sono membri della sua famiglia, conosciuti principalmente per il legame con il noto ballerino e conduttore. In questo momento difficile, la famiglia affronta il dolore della perdita del padre Enrico, scomparso a 61 anni a causa di complicazioni di salute. La loro presenza rappresenta un sostegno importante per Stefano e per tutti coloro che condividono il loro dolore.

È un momento molto delicato per la famiglia di Stefano De Martino, che ha dovuto dire addio al padre Enrico, scomparso a soli 61 anni a causa - a quanto sembra - di un peggioramento di condizioni di salute già precarie. Dal matrimonio con Mariarosia Scassillo, Enrico De Martino ha avuto tre figli. Il primogenito è proprio Stefano De Martino, nato nel 1989: a lui è seguita la sorella Adelaide e poi il più giovane, Davide, che oggi ha appena 21 anni. Non c'è dubbio che Stefano De Martino sia il più famoso tra i tre fratelli: grazie al suo percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi, alle sue storie d'amore con personaggi del mondo dello spettacolo come Emma Marrone e Belen Rodriguez e, infine, grazie alla presentazione di un programma tanto popolare, l'ex ballerino partenopeo è diventato un volto molto conosciuto dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

