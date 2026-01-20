Champions Inter-Arsenal 1-3 | nerazzurri battuti a San Siro

Nella partita di Champions League disputata martedì sera a San Siro, l’Inter ha subito una sconfitta per 3-1 contro l’Arsenal. La sfida, valida per il girone di qualificazione, ha visto i nerazzurri affrontare una squadra di alto livello, con un risultato che influisce sulla classifica del gruppo. Di seguito, i dettagli dell’incontro e le riflessioni sulla prestazione delle due squadre.

L’ Inter esce sconfitta 3-1 contro l’ Arsenal nella sfida di vertice disputata martedì sera a San Siro, valida per il maxi girone di Champions League. Un ko pesante, maturato al termine di una gara ad altissima intensità, che costringe i nerazzurri a fare i conti con una classifica ora più stretta nella corsa alle prime otto, obiettivo fondamentale per l’accesso diretto alla fase successiva. L’impatto devastante dell’Arsenal e la reazione nerazzurra. L’approccio alla partita ha fatto subito capire che non sarebbe stata una serata ordinaria. L’Arsenal ha imposto ritmo, pressione e qualità sin dai primi secondi, trovando il vantaggio dopo appena dieci minuti con Gabriel Jesus, bravo a sfruttare una situazione confusa in area nerazzurra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

