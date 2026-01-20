La Polizia di Catania ha arrestato un uomo di 67 anni, noto alle forze dell'ordine, per aver minacciato di morte e aggredito verbalmente il proprio figlio diciottenne sotto casa. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione familiare. L’arresto segue numerosi precedenti penali dell’individuo.

Aggressione e minacce sotto casa. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo catanese di 67 anni, con precedenti penali, dopo che aveva minacciato di morte il proprio figlio diciottenne durante un episodio di aggressione verbale. Il giovane, spaventato, ha contattato gli agenti della Sala Operativa della Questura di Catania, segnalando che il padre lo stava aspettando sotto casa armato di un bastone di legno e di un taglierino. Intervento tempestivo della Polizia. Gli agenti delle volanti, giunti in una traversa di via Cristoforo Colombo, hanno sorpreso l'uomo con i due strumenti pericolosi ancora in mano.

© Dayitalianews.com - Catania, arrestato 67enne pluripregiudicato per minacce di morte e aggressione al figlio 18enne

