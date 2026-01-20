Assoluzione piena per imprenditore boschivo | il giudice archivia le accuse

Un imprenditore boschivo di Avellino è stato assolto e le accuse a suo carico sono state archiviate. La sua vicenda giudiziaria riguardava presunte emissioni di fatture per operazioni inesistenti tra il 2017 e il 2019. La decisione del giudice ha sancito la fine del procedimento, confermando l’assenza di responsabilità penale.

AVELLINO – La vicenda giudiziaria si è conclusa con un'assoluzione. Un imprenditore cinquantenne, titolare di un'azienda boschiva, era imputato per l'emissione di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti, contestate per il periodo compreso tra il 2017 e il 2019. Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino, al termine del processo, ha escluso la responsabilità penale dell'uomo. Il procedimento era nato da una segnalazione della Guardia di Finanza. Secondo l'accusa, l'imprenditore avrebbe intrattenuto rapporti commerciali con quattro società considerate incompatibili con l'attività e l'oggetto sociale della sua impresa.

