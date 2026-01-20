Apriamoci al mondo Reagire al trumpismo si può

In un contesto globale segnato da crescenti rivalità tra grandi potenze, è importante comprendere le sfide e le opportunità di un mondo in evoluzione. Il discorso di Mark Carney, ex governatore della banca centrale inglese e primo ministro canadese, evidenzia come l’ordine internazionale e le dinamiche di potere stiano cambiando. Analizzare queste trasformazioni permette di affrontare con maggiore consapevolezza le implicazioni di un’epoca in cui la stabilità e le relazioni internazionali sono in continua evoluzione.

Pubblichiamo di seguito il testo integrale del discorso pronunciato oggi da Mark Carney, ex governatore della banca centrale inglese e primo ministro canadese Sembra che ogni giorno ci venga ricordato che viviamo in un’epoca di rivalità tra grandi potenze — che l’ordine internazionale basato sulle regole sta svanendo, che i forti fanno ciò che possono e i deboli subiscono ciò che devono. E questo aforisma di Tucidide viene presentato come inevitabile, come la logica naturale delle relazioni internazionali che torna ad affermarsi. E di fronte a questa logica c’è una forte tendenza, da parte dei paesi, ad adeguarsi, ad adattarsi, ad accomodarsi, a evitare i problemi, a sperare che la conformità garantisca sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

