Agevolazioni teleriscaldamento 44 domande

Sono state approvate 44 domande su 48 presentate per le agevolazioni sulla tariffa del teleriscaldamento a Imola. Queste agevolazioni mirano a sostenere i cittadini nell’accesso a un servizio essenziale, promuovendo efficienza e risparmio energetico. Di seguito, vengono illustrate le principali informazioni e le modalità di accesso alle agevolazioni, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla situazione.

Sono 44 le domande ammesse su 48 presentate per accedere alle agevolazioni sulla tariffa del servizio di teleriscaldamento a Imola. L'Asp – Azienda servizi alla persona ha infatti ufficializzato gli elenchi degli ammessi e degli esclusi al bonus teleriscaldamento 2025, misura rivolta ai nuclei familiari in condizioni economiche disagiate residenti in città e clienti domestici del servizio gestito da Hera. L'avviso pubblico, diffuso lo scorso ottobre, prevedeva la possibilità di presentare domanda dal 20 ottobre al 31 dicembre 2025 tramite procedura online sul portale dei servizi dell'Asp, con accesso esclusivamente tramite Spid, Cie o Cns.

