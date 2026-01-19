Zelig 30 anni streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Ecco dove seguire la seconda puntata di Zelig (30 anni): questa sera, lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21:40, su Canale 5. Lo show comico, che celebra i suoi trent’anni, sarà disponibile anche in streaming tramite piattaforme compatibili con il live TV. Per chi desidera seguire la diretta, è consigliabile verificare la disponibilità sui servizi ufficiali e le eventuali modalità di streaming offerte dagli operatori.

. Questa sera, lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Zelig, lo storico show comico che torna in onda per festeggiare i suoi primi trent’anni. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, vanta 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco. Quattro puntate che vedono al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Dove vedere Zelig (30 anni) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

