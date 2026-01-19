Valentino Onorato | se ne va genio assoluto ha reso grande Italia e Capitale nel mondo

Valentino, figura di spicco nel panorama della moda internazionale, lascia un’impronta indelebile. La sua creatività e il suo talento hanno contribuito a elevare il nome dell’Italia e di Roma nel mondo, rendendo il suo contributo unico e inestimabile. La città piange un genio che ha saputo rappresentare l’eleganza italiana a livello globale, lasciando un’eredità che continuerà a ispirare le future generazioni.

La moda oggi "perde una delle più grandi icone internazionali che abbia mai avuto. La città di Roma piange un genio assoluto che ha contribuito in maniera decisiva a rendere la nostra città iconica nel mondo della moda". Questa è la dichiarazione rilasciata in una nota dall'assessore alla Moda, ai grandi eventi, sport e turismo di Roma, Alessandro Onorato. "Con Giancarlo Giammetti, da poco, ha regalato alla nostra città l'ennesimo atto d'amore, con la Fondazione Pm23, che sta permettendo a Roma di avere appuntamenti artistici e culturali unici nel panorama internazionale. Sicuramente, insieme al sindaco Roberto Gualtieri, troveremo il modo per rendergli il giusto omaggio", conclude Onorato.

