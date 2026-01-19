United trafitto dal Castellarano i pali fermano il Castelnuovo
Il Castellarano si impone sul campo dell’United, interrompendo la serie di vittorie della squadra avversaria. La partita si conclude con il punteggio di 2-0, grazie alle reti di Sparta C. e V. Castelfranco. Entrambe le formazioni hanno mostrato un buon equilibrio, ma sono stati i pali a fermare il Castelnuovo nel tentativo di accorciare le distanze.
sparta c. 2 v.castelfranco 0 SPARTA C.: Baldani, Alessandrini, Marzocchi (9’st Baldi), Sabbioni (33’st Busillo), Tirello, Gavelli, Tola (12’st Caroli), Venturoli, Pirazzoli (41’st Gatti), Mainetti (16’st Fagnocchi), Placci. A disp. Nicoletto, Asgarov, Amato, Colino. All. Vittozzi. V. CASTELFRANCO: Scardovelli, Testa, Benkouhail (1’st Cordella), Beqiraj, Bartolini, Toselli, Ndiaye (45’st Tondelli), Tine, Calamosca (16’st Marchesi), Pamieri (1’st Angelino), Rispoli (16’st Campani). A disp. Bianchi, Laraich, Carpentiero. All. Rizzo. Arbitro: Rambelli di Lugo Reti: 18’ Placci, 35’ Mainetti Note: ammoniti Benkouhail, Angelino, Rispoli Cade il Castelfranco anche sul campo dello Sparta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Inter Milan, due pali e un rigore sbagliato fermano Chivu: le parole de La Repubblica sul Derby di Milano
Leggi anche: Castellarano, accendono braciere e restano intossicati
United trafitto dal Castellarano, i pali fermano il Castelnuovo - : Baldani, Alessandrini, Marzocchi (9’st Baldi), Sabbioni (33’st Busillo), Tirello, Gavelli, Tola (12’st Caroli), Venturoli, Pirazzoli (41’st Gatti ... msn.com
Maurizio Pelli. Chamber Orchestra Kremlin & Misha Rachlevsky · Sonata No. 4 in B-Flat Major: III. Allegretto. 2021. The Palm Jumeirah Dubai UAE Dubai. Ulteriormente trafitto da onerosi-gravosi impegni nautico-marini, mentre il Dubai, United Arab Emirates D - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.