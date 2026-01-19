Alle ore 11:30 del 19 gennaio 2026, il traffico a Roma risulta intenso in diverse arterie principali, tra cui via della Magliana, viale dei Colli Portuensi, via di Bravetta, via Aurelia e via Cipro. Si registrano congestioni anche sulla circonvallazione Clodia, via della Pineta Sacchetti, viale Jonio, via Nomentana, viale del Policlinico, via del Tritone, via Casilina, via Tuscolana, via Ardeatina e sul R

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo traffico intenso in via della Magliana in viale dei Colli Portuensi in via di Bravetta in via Aurelia Antica in via Aurelia in via Emo in via Cipro sulla circonvallazione Clodia in via della Pineta Sacchetti in via Aria sulla sulla circonvallazione è in viale Jonio porte traffico anche in via Nomentana in viale del Policlinico su via del Tritone in alcuni tratti di via Casilina in via Tuscolana all'altezza della Palmiro Togliatti in via Ardeatina è sul Raccordo Anulare tra via Tuscolana & via Ardeatina https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-01-2026 ore 11:30

Traffico Roma del 11-01-2026 ore 19:30

Traffico e modifiche alla viabilità a Roma il 11 gennaio 2026. A Primavalle, la polizia locale informa sulla chiusura di Largo Millesimo 3B a Taggia e via di Torrevecchia, con attenzione alla segnaletica. Chiuse anche via Edmondo De Amicis a Trieste e alcune strade a Palmarola. Dal 15 gennaio entra in vigore la zona 30 nel centro storico. Lavori alla ferrovia Termini-Celle comportano corse sostitutive con autobus. Per aggiornamenti,

Leggi anche: Traffico Roma del 01-11-2025 ore 19:30

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Traffico Roma del 19-01-2026 ore 08:30 - Luceverde Roma mentre va ti dà Talora si registra un aumento dei volumi di traffico sulle principali vie consolari in entrata a Roma in concomitanza con ... romadailynews.it