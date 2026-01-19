Le autorità spagnole hanno descritto l'incidente ferroviario di Adamuz come

Si tinge di giallo la dinamica del disastro ferroviario di Adamuz che ha provocato almeno 39 vittime e centinaia di feriti. Un “incidente estremamente strano”, che esclude “quasi sicuramente l’errore umano” “su un tratto retto, su una linea rinnovata di recente”. A garantirlo il ministro spagnolo dei Trasporti, Oscar Puente, che non ha dato indicazioni sulle possibili cause del deragliamento, ma ha rilevato che “lo stato della via ferroviaria era buono”. Inoltre, “stiamo parlando di materiali nuovi” e sulla tratta Andalusia-Madrid sono stati investiti “700 milioni di euro e i lavori di sostituzione dei cambi dell’infrastruttura si sono conclusi a maggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Strage ferroviaria di Adamuz: le autorità spagnole non parlano di sabotaggio o terrorismo ma definiscono l’incidente “molto strano”

Strage ferroviaria, 21 morti e centinaia di feriti. Ministro: “Ecco perché è molto strano”

Una tragedia ferroviaria si è verificata recentemente, provocando 21 decessi e numerosi feriti. Il incidente ha suscitato molta attenzione, con il ministro che ha commentato l’evento definendolo “molto strano”. In pochi attimi, un normale viaggio ad alta velocità si è trasformato in un episodio drammatico, lasciando le vittime e i sopravvissuti in uno stato di shock e incertezza.

Strage ferroviaria, 39 morti e centinaia di feriti. Ministro: “Ecco perché è molto strano”

Una tragedia ferroviaria si è verificata con 39 vittime e numerosi feriti. Dopo un improvviso boato, il convoglio ha subito gravi danni, creando caos tra i passeggeri. Il ministro ha commentato l’accaduto, definendolo “molto strano”. L’incidente ha sconvolto l’intera comunità, evidenziando la gravità di un evento che ha colpito in modo drammatico tutti i coinvolti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Spagna, strage sui binari: due treni sono deragliati sul rettilineo dell’Andalusia, 39 morti - Gli investigatori valutano l’ipotesi di un giunto saltato sulla linea AV rinnovata nel 2025 ... panorama.it