Squadra smantellata via anche Tesser | la farsa in casa Unione continua

L'Unione si trova nuovamente al centro di una crisi, con la squadra smantellata e l'addio di Tesser. La situazione evidenzia come, dopo le difficoltà economiche e finanziarie, anche gli aspetti sportivi siano ormai compromessi. La continuità della gestione e le decisioni prese continuano a suscitare preoccupazioni tra tifosi e osservatori, evidenziando una fase di instabilità che richiede attenzione e riflessione.

Sportivamente parlando il dado è tratto. Con l'esonero del mister che l'anno scorso aveva salvato la squadra non sembrano esserci più grandi speranze per il mantenimento della categoria La farsa continua. Dopo gli ultimi due anni passati ad osservare il disastro nella gestione economico-finanziaria all'appello mancavano gli aspetti sportivi. La Triestina si separa da Attilio Tesser e apre le porte al ritorno di Marino, l'allenatore che aveva ben guidato la squadra nelle prime giornate del campionato. La stagione, tuttavia, è stata irreversibilmente segnata dalla montagna di penalizzazioni, in termini di punti, appioppati all'undici rossoalabardato.

