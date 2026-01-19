Sorpreso a rubare in un camper | aveva un coltello e della droga
Un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a rubare in un camper, con in possesso un coltello e sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. È stato inoltre denunciato per porto di armi e oggetti atti a offendere. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua identificazione e alle conseguenti misure di legge.
Un arresto per furto e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e una denuncia per porto d'armi od oggetti atti a offendere. È questo il risultato di un intervento eseguito stamattina, 19 gennaio 2024, dai Carabinieri di Trento nel centro storico della città.
