Sorpreso a rubare in un camper | aveva un coltello e della droga

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a rubare in un camper, con in possesso un coltello e sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. È stato inoltre denunciato per porto di armi e oggetti atti a offendere. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua identificazione e alle conseguenti misure di legge.

Pirates of the Pacific | THRILLER | Full Movie in English

Furto in un camper, detenzione di droga e porto di coltello: un arresto a Trento. L'uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, sorpreso a rubare in un camper insieme a un complice che è riuscito a scappare x.com

Sorpreso a rubare all’interno di un’auto in sosta nel centro di Voghera, fermato nella notte dai Carabinieri - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.