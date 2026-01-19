Sentiero Pasolini con degustazione vegana

Il Sentiero Pasolini è un percorso ciclopedonale che attraversa i nostri territori, promosso e mantenuto grazie all'impegno di volontari, tra cui Sven Otto Scheen. In questa occasione, il sentiero si arricchisce di una degustazione vegana, offrendo un’esperienza sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Un’opportunità per conoscere un tratto importante della nostra cultura e promuovere pratiche alimentari consapevoli, nel rispetto della natura e delle tradizioni locali.

Il Sentiero Pasolini è ormai il simbolo di tante battaglie di civiltà che interessano i nostri territori: si tratta di un un percorso ciclopedonale nato e tenuto in vita grazie al lavoro di decine di volontari "capitanati" dal norvegese Sven Otto Scheen, cicloturista amante del nostro Paese che.

