Sanità niente dimissioni | Tonina resta assessore

Mario Tonina rimane assessore alla salute della Provincia, nonostante la richiesta di dimissioni avanzata dal PD dopo il blackout dei sistemi informatici del Cup e del centro prenotazioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando la continuità del suo incarico e l’impegno a risolvere le criticità emerse. La situazione resta sotto osservazione, con particolare attenzione alle misure adottate per migliorare l’efficienza dei servizi sanitari.

Mario Tonina, assessore alla salute della Provincia, non si è dimesso come invece aveva chiesto il Pd all'indomani del blackout dei sistemi informatici del Cup e del centro prenotazioni per gli esami di laboratorio. Chiarificatore l'incontro con il presidente Maurizio Fugatti dove sono state.

