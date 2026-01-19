Ricerca Unibo | meno morti per tumore ma c' è un nuovo nemico

Secondo le ultime stime pubblicate su “Annals of Oncology”, l’Unione Europea nel 2026 dovrebbe registrare circa 1 milione di decessi per tumore. Tuttavia, i dati indicano una riduzione dei morti legati a questa malattia, anche se emergono nuove sfide nel campo della salute. Questo quadro evidenzia l’importanza di continuare a investire in prevenzione e ricerca per affrontare efficacemente le patologie oncologiche.

Secondo le ultime stime pubblicate su “Annals of Oncology”, l’Unione Europea nel 2026 si appresta a registrare circa 1.230.000 decessi per tumore, con un calo dei tassi di mortalità rispetto al triennio 2020-2022: -7,8% per gli uomini e -5,9% per le donne, secondo lo studio coordinato dal.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

