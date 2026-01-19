Questa sera? La Rai ha deciso così Stefano De Martino shock dopo la morte del padre

Stasera, “La Rai ha deciso così”: Stefano De Martino affronta un momento difficile dopo la scomparsa del padre. Il mondo dello spettacolo si unisce nel rispetto e nella solidarietà, lasciando spazio a un dolore personale che richiede silenzio e riflessione. In questi momenti, la televisione si fa testimone di un dolore condiviso, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Il mondo della televisione si stringe attorno a uno dei suoi volti più amati in un momento di profondo dolore privato. La notizia della scomparsa di Enrico De Martino, padre del celebre conduttore Stefano, ha colpito profondamente il pubblico e gli addetti ai lavori. L'uomo, spentosi all'età di 61 anni, era una figura fondamentale nella vita del presentatore campano, che ora si trova ad affrontare un lutto improvviso proprio nel culmine del suo successo professionale. Nonostante la gravità della perdita, il palinsesto della rete ammiraglia non subirà interruzioni drastiche: Affari Tuoi andrà regolarmente in onda questa sera, garantendo quella continuità che il pubblico si aspetta, pur non ignorando la tragedia che ha colpito il "padrone di casa".

