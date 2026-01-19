Quando i numeri sono emozioni | il lascito del Giubileo 2025 a Roma in campagna di comunicazione

La campagna “Quando i numeri sono emozioni” illustra l’eredità del Giubileo 2025 a Roma, evidenziando i risultati raggiunti. Dai 33 milioni di fedeli alle opere di riqualificazione urbana, il progetto ha contribuito a rendere la città più accessibile e vivibile. Un racconto sobrio di come un evento di grande portata possa lasciare un’impronta duratura sulla comunità e sul patrimonio urbano.

Questo è il nome della campagna di comunicazione istituzionale che ripercorre i dati da record e cosa ha lasciato l'Anno Santo ai cittadini della Capitale Nel corso dell’Anno Santo a Roma si sono distribuiti 35 eventi giubilari, in un calendario che ha valorizzato Roma e il territorio, che hanno coinvolto famiglie, volontari e fedeli provenienti da tutto il mondo. Il tutto è stato accompagnato da una riqualificazione urbana e infrastrutturale della Capitale e del Lazio tutto. Fra gli esempi più celebri si ricordano piazza Pia, piazza del Cinquecento e il Ponte dell’industria. Tutti interventi (per un totale superiore ai 4 milioni di euro di investimenti, ndr) che lasciano alla cittadinanza dei luoghi di aggregazione, che migliorano non solo la vivibilità ma anche la viabilità nella Capitale.🔗 Leggi su Romatoday.it

