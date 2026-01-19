Perché la musica di La la land non è soltanto musica

La musica di La La Land non è soltanto un accompagnamento, ma un elemento fondamentale che arricchisce la narrazione e l’atmosfera del film. Composta da Justin Hurwitz, la colonna sonora esprime emozioni profonde e contribuisce a creare un legame tra spettatore e storia, rendendo ogni scena più intensa. In questo modo, la musica diventa parte integrante dell’esperienza cinematografica, andando oltre il semplice sottofondo sonoro.

La La Land, scritto e diretto da Damien Chazelle, ha dato forma al sogno e ha colorato l’immaginario cinematografico contemporaneo con le sue iconiche scenografie californiane e con la musica della sua indimenticabile colonna sonora. Il 9 dicembre il film ha compiuto 10 anni dall’uscita in Italia, e in questa occasione indaghiamo come il sogno si riesca ad insinuare lentamente nella mente dei personaggi, e di conseguenza, nel film, proprio grazie alla musica, costola della sceneggiatura. Il pianoforte di City of stars compone uno spartito emotivo che realizza tutti i sogni del mondo con forza immaginifica ma anche con una previdente malinconia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

