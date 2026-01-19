Pelle che tira in inverno? La guida per proteggere Collagene e Idratazione tra i 30 e i 40 anni

Se hai tra i 30 e i 40 anni e senti la pelle più secca o che tira durante l’inverno, è importante adottare alcune strategie di protezione. La perdita di collagene e l’idratazione sono fattori chiave per mantenere un aspetto sano e naturale. In questa guida, troverai consigli pratici per preservare la bellezza della tua pelle durante i mesi più freddi, senza eccessi o promesse irrealistiche.

Se hai superato i 30 anni, probabilmente avrai notato che l’inverno non è più solo la stagione dei maglioni caldi e delle tisane, ma anche il periodo in cui la tua pelle lancia i primi veri segnali di SOS. Quella fastidiosa sensazione di pelle "che tira", unita a un colorito spento e a piccoli segni di espressione più evidenti, non è solo colpa del vento gelido. È il segnale che la tua barriera cutanea sta lottando per trattenere l'acqua e proteggere le sue riserve di giovinezza: il collagene. In questa fascia d'età, la pelle si trova in una fase di transizione cruciale. Se a 20 anni la capacità di recupero è immediata, dopo i 30 la produzione naturale di collagene inizia a calare di circa l'1% ogni anno. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

