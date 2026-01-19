Oroscopo della settimana | Toro per te il cambiamento climatico del cielo può destabilizzare Cancro rifletti bene Scorpione in piena trasformazione silenziosa
L'oroscopo della settimana su FqMagazine offre uno sguardo obiettivo alle influenze celesti dal 19 al 25 gennaio. Per i Segni del Toro, Cancro e Scorpione, si evidenziano momenti di riflessione e trasformazione, spesso silenziosa ma significative. Un’analisi sobria delle stelle per aiutarti a comprendere meglio le energie in gioco e affrontare con consapevolezza i cambiamenti della settimana.
Si rinnova l’Oroscopo della settimana su FqMagazine con tutte le curiosità dalle stelle per la settimana dal 19 al 25 gennaio. L’ingresso del Sole in Acquario apre ufficialmente una nuova stagione: meno legata al dovere e più orientata al futuro, alle idee, alle relazioni che nascono da affinità elettive. Non è un tempo di sola disciplina, ma di visione: si comincia a guardare oltre ciò che è stato, immaginando ciò che potrebbe essere. La Luna accompagna questo passaggio con un movimento significativo: i primi giorni in Acquario amplificano il bisogno di libertà e connessione, poi il suo transito in Pesci porta sensibilità, intuizione e un po’ di nostalgia, mentre l’arrivo in Ariete riaccende energia, iniziativa e desiderio di muoversi senza esitazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
