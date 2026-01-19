Ornella Vanoni il ricordo di Gianni Morandi in tv | Amava Bologna
Gianni Morandi ricorda Ornella Vanoni in una serata dedicata, trasmessa in tv, che ripercorre i momenti più significativi della loro amicizia e collaborazione. Tra musica e ricordi, vengono eseguite alcune delle canzoni più amate di Ornella, rivisitate dai principali artisti italiani. L’evento si svolge a Bologna, città che entrambi hanno molto nel cuore, e rappresenta un’occasione per celebrare il loro legame con la musica e il territorio.
Bologna, 19 gennaio 2026 – Una serata, piena di ricordi, musica e canzoni di Ornella Vanoni interpretate dai big italiani, tra questi Gianni Morandi. Fabio Fazio nel suo programma ‘ Che tempo che fa ’ in onda sulla Nove, ha dedicato la serata alla grande interprete delle musica italiana, scomparsa il 21 novembre, sua grande amica e iconica ospite fissa del programma, attraverso lo speciale ‘Ornella senza fine’. Insieme a lui, come sempre, anche Luciana Littizzetto. Cosa ha detto Gianni Morandi su Ornella . Gianni Morandi ha partecipato alla serata e ha omaggiato Ornella sulle note di ‘Ti lascio una canzone’, brano del 1985 che la Vanoni ha cantato insieme a Gino Paoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: I funerali di Ornella Vanoni, l'omelia sulla fragilità e il ricordo della nipote Camilla: «Era dolce e amara. Quando nonna ti amava, il mondo si dipingeva di colori più vivi»
Ornella Vanoni & Gianni Morandi - La musica è finita
Ospiti come Annalisa, Marco Mengoni, Emma Marrone hanno reso omaggi davvero intensi e rispettosi a Ornella Vanoni: interpretazioni eleganti, senza esagerare, ma piene di gratitudine verso una delle voci più importanti della nostra musica. Li avete trovat - facebook.com facebook
Sul Nove il debutto di Camilla Ardenzi che, ricordando la nonna, ha detto: "La sento, nella sua immortale poesia". #chetempochefa #CTCF #OrnellaSenzaFine #ornellavanoni x.com
