NBA Europe Ibrahimovic | Partnership perfetta Cardinale | Avrà un successo incredibile

NBA Europe rappresenta un importante passo nella crescita del basket in Europa, con la collaborazione tra NBA e FIBA. Ibrahimovic sottolinea come questa partnership sia “perfetta”, mentre Cardinale si dice certo del suo successo. Anche il Milan mostra interesse nel progetto, evidenziando l’attenzione di figure di rilievo per lo sviluppo di questa iniziativa. Un impegno condiviso per promuovere lo sport e rafforzare la presenza internazionale del basket e del calcio.

Come riporta Gazzetta.it, oggi c'è stato una sguardo importante della visione di NBA e FIBA per il progetto Europa. Nei piani dovrebbe partire nell’autunno 2027, con squadre fisse in 12 città, comprese Roma e Milano. Incontro a Londra dove per il Milan erano presenti anche Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale. Come riportato da la rosea, in sala presenti anche il Commissioner NBA Adam Silver e il suo vice Mark Tatum, oltre al managing director per l’Europa George Aivazoglou. Ibrahimovic ha parlato del progetto. Ecco le sue parole: "Sono convinto che, se l'NBA arriva con un’idea e un modello di business e la combina con i tifosi europei, nasca una partnership perfetta". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

