Lorenzo Musetti affronta una sfida importante a Melbourne, con l'obiettivo di raggiungere la posizione numero 3 del ranking. Per riuscirci, deve superare avversari di livello come Zverev e Djokovic, entrambi con punti da difendere grazie ai risultati dello scorso anno. La sua performance nei prossimi match sarà determinante per risalire la classifica e consolidare il proprio ruolo nel circuito internazionale.

Lorenzo Musetti ha iniziato l’Austalian Open essendo virtualmente il numero 3 del mondo. Potrà tenere questo incredibile risultato alla fine dello slam di Melbourne? Le speranze ci sono. Piazzarsi dietro gli irraggiungibili Carlos Alcaraz e Jannik Sinner certificherebbe l’ingresso nella sfida come terzo incomodo di Lorenzo, ma per far sì che ciò accada, il toscano deve fare un buon Australian Open e contemporaneamente i suoi principali avversari, Alexander Zverev e Novak Djokovic, fare maluccio, o comunque peggio del 2025. Sono già usciti i punti dello Slam del 2025 e dunque, in questo momento, dopo la vittoria al primo turno, Novak Djokovic è numero 3 nel ranking live. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Musetti, appuntamento con la storia: cosa deve fare a Melbourne per diventare numero 3

Leggi anche: Cosa dovrà fare Sinner per diventare di nuovo numero 1 al mondo

Leggi anche: Oggi Alcaraz torna numero 1: cosa deve fare Sinner alle Finals per spodestarlo. I calcoli

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Musetti-Djokovic all'Atp Atene, dove vedere in tv e streaming - L'ultimo ostacolo per il carrarino sarà Novak Djokovic, avversario nella finale dell'Atp 250 di Atene. sport.sky.it

Entry List ATP 250 Buenos Aires Tanta Italia per il primo appuntamento su terra rossa del calendario Atp. Lorenzo #Musetti è il n°1 del torneo, seguito da Francisco #Cerundolo. Iscritti anche #Darderi, #Sonego e #Berrettini x.com

TENNISMANIA Alle 19 LIVE OA Sport canale YouTube Primo appuntamento del 2026, per atlante di Sinner, Alcaraz, Musetti, Bublik, United Cup… Dario Puppo Massimiliano Ambesi Enrico Spada - facebook.com facebook