Musetti appuntamento con la storia | cosa deve fare a Melbourne per diventare numero 3

Da gazzetta.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti affronta una sfida importante a Melbourne, con l'obiettivo di raggiungere la posizione numero 3 del ranking. Per riuscirci, deve superare avversari di livello come Zverev e Djokovic, entrambi con punti da difendere grazie ai risultati dello scorso anno. La sua performance nei prossimi match sarà determinante per risalire la classifica e consolidare il proprio ruolo nel circuito internazionale.

Lorenzo Musetti ha iniziato l’Austalian Open essendo virtualmente il numero 3 del mondo. Potrà tenere questo incredibile risultato alla fine dello slam di Melbourne? Le speranze ci sono. Piazzarsi dietro gli irraggiungibili Carlos Alcaraz e Jannik Sinner certificherebbe l’ingresso nella sfida come terzo incomodo di Lorenzo, ma per far sì che ciò accada, il toscano deve fare un buon Australian Open e contemporaneamente i suoi principali avversari, Alexander Zverev e Novak Djokovic, fare maluccio, o comunque peggio del 2025.  Sono già usciti i punti dello Slam del 2025 e dunque, in questo momento, dopo la vittoria al primo turno, Novak Djokovic è numero 3 nel ranking live. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

