Il Motorola Edge 70 si presenta come uno degli smartphone più sottili sul mercato, offrendo un design elegante e compatto. In questa recensione analizzeremo le caratteristiche principali di questo dispositivo, valutando le prestazioni, il display e l’esperienza d’uso, per aiutarti a capire se rappresenta una scelta valida nel segmento dei telefoni ultra-sottili. Un approfondimento obiettivo e dettagliato per conoscere meglio questo modello.

È il momento degli smartphone sottiletta. Ed anche se, per esempio, Apple non ha avuto il successo sperato con l’iPhone Air (ma è in arrivo una seconda versione e, soprattutto, il modello sembra l’anticipo del pieghevole in arrivo a fine anno), ci sono aziende che puntano sullo spessore ridotto per farsi notare. Motorola, per dire, e con il suo Edge 70, che conta anche sui colori Pantone per essere davvero unico. Ecco le sue caratteristiche principali. Design ultra?sottile e scocca resistente. La prima cosa che colpisce del Motorola Edge 70 è senza dubbio il design: lo spessore sfiora i 6 mm e il peso resta intorno ai 160 grammi, e questo non toglie nulla alla sua potenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Motorola Edge 70, la recensione dello smartphone ulltra-sottile

Leggi anche: Motorola sulla scia di Apple e Samsung: l’Edge 70 è il nuovo smartphone ultrasottile

Leggi anche: Motorola cresce e consolida il terzo posto in Italia: edge 70 ed edge 60 Neo guidano la scalata

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Recensione Motorola Edge 70: l’ultrasottile che ha esaltato la creator della Gen Z - Motorola Edge 70 è lo smartphone bello, compatto e versatile: l'abbiamo fatto recensire a una creator della Gen Z ... igizmo.it