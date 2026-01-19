Morto il padre di Stefano De Martino | cosa succede stasera con Affari Tuoi

Stasera, su Affari Tuoi, si terrà una puntata speciale dedicata a Stefano De Martino, che ha recentemente perso suo padre Enrico, scomparso all’età di 61 anni. La trasmissione affronterà il tema con rispetto e sensibilità, offrendo un momento di riflessione e vicinanza. La puntata rappresenta un’occasione per ricordare Enrico e esprimere solidarietà a De Martino in questo momento difficile.

Il mondo della tv è stato sconvolto dal lutto che ha colpito Stefano De Martino. Il conduttore partenopeo ha perso prematuramente il padre Enrico, morto a 61 anni. I fan stanno esprimendo sui social la propria vicinanza all'amto Stefano, ma in tanti si chiedono anche se questa sera lo vedranno in. Stefano De Martino, cosa succede ad Affari tuoi dopo il grave luttoDopo la recente perdita del padre di Stefano De Martino, si registrano cambiamenti nel suo ruolo ad Affari Tuoi. È morto il padre di Stefano De Martino - Affetto da un male che si sarebbe aggravato nelle ultime ore, l'uomo, residente a Torre Annunziata (città di origine dello showman e conduttore).

