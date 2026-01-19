Matilda in ansia per il cast di Stranger Things | L’AI può trasformare l’immagine dei ragazzi in materiale porno

Matilda, nota al pubblico italiano come una delle protagoniste di Stranger Things, esprime preoccupazione riguardo ai rischi dell’intelligenza artificiale. In particolare, teme che questa tecnologia possa essere utilizzata per alterare immagini dei giovani protagonisti, trasformandole in materiale inappropriato. La sua riflessione evidenzia le sfide legate alla tutela dell’immagine e alla sicurezza online dei minori in un’epoca di rapido sviluppo tecnologico.

La piccola Matilda (in Italia: 6 mitica ) è preoccupata per i ragazzi di Stranger Things. Per chi era bambino nel 1996 parliamo di un personaggio cult, la protagonista di uno dei più popolari film per giovanissimi, cui regia è firmata da Danny DeVito. «Dai cinque ai tredici anni – scrive Mara Wilson in un editoriale sul Guardian – sono stata un’attrice bambina. E anche se ultimamente abbiamo sentito molte storie orribili sugli abusi subiti dai bambini attori dietro le quinte, mi sono sempre sentita al sicuro durante le riprese. I set cinematografici erano spazi altamente regolamentati, dove le persone volevano lavorare.🔗 Leggi su Open.online

