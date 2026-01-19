Massese Il tecnico | La squadra è tutta in divenire Marselli | Sconfitta giusta Abbiamo bisogno di tempo

Dopo la sconfitta contro la Real Cerretese, l’allenatore Davide Marselli ha commentato la prestazione della sua squadra, sottolineando che il gruppo è ancora in fase di sviluppo. Marselli ha riconosciuto la correttezza dell’esito e ha evidenziato la necessità di tempo per migliorare. La squadra massese, quindi, si trova in una fase di crescita, con obiettivi da raggiungere nei prossimi confronti.

E’ un Davide Marselli affranto quello che si presenta in sala stampa al termine dell’infruttuoso match contro la Real Cerretese. "E’ una sconfitta che fa male ma che ci sta perché loro alla fine hanno fatto molto più di noi – ammette sportivamente il tecnico di Fiumaretta –. Nel primo tempo siamo riusciti a giocarcela alla pari, ma alla distanza i nostri avversari hanno dimostrato sicuramente qualcosa in più. Barsottini ci aveva salvato in più di un’occasione prima che arrivasse quel gol un po’ sfortunato. Una volta in svantaggio non siamo riusciti ad avere la reazione sperata. Con un po’ di fortuna avremmo potuto pareggiarla lo stesso, però, con quel tiro a porta vuota di Buffa proprio nel recupero". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Massese Il tecnico: "La squadra è tutta in divenire». Marselli: "Sconfitta giusta. Abbiamo bisogno di tempo» Leggi anche: Gasperini: "Dybala ora sta bene come tutta la squadra. Bailey? Ha bisogno di tempo" Leggi anche: Un vero sussulto d’orgoglio per la Massese. Marselli: "Ora diamo continuità ai risultati" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Massese Il tecnico: "La squadra è tutta in divenire». Marselli: "Sconfitta giusta. Abbiamo bisogno di tempo» - E’ un Davide Marselli affranto quello che si presenta in sala stampa al termine dell’infruttuoso match contro la Real ... sport.quotidiano.net

Riparazione ventralina / corpo farfallato – Beverly 300 Intervento tecnico eseguito per colleghi meccanici di Massa Lubrense Un lavoro mirato, preciso e risolutivo su un componente delicato, dove esperienza e diagnosi fanno davvero la differenza. Di - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.