Mancini 300 volte Roma | una notte speciale a Torino

Gianluca Mancini ha raggiunto le 300 presenze con la maglia della Roma durante la partita a Torino, un traguardo importante nella sua carriera. La serata ha visto anche una vittoria significativa per i giallorossi, aggiungendo un episodio memorabile alla sua esperienza con il club. Un momento di riconoscimento e soddisfazione per il calciatore e la squadra, nel contesto di una stagione impegnativa.

Una serata da ricordare per Gianluca Mancini, che a Torino ha tagliato il prestigioso traguardo delle 300 presenze in maglia giallorossa, impreziosendo l’evento con una vittoria fondamentale per la Roma. Il successo per 2-0, firmato dai gol di Malen all’esordio e di Paulo Dybala, ha fatto da cornice perfetta a una ricorrenza che certifica il ruolo centrale del difensore nella storia recente del club. Schierato nel terzetto difensivo, Mancini ha offerto l’ennesima prestazione di sostanza e personalità, guidando la retroguardia con autorità nonostante un’ammonizione rimediata nel corso del match. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

