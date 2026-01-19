Madai presenta il nuovo singolo Alieni
Madai ritorna con il nuovo singolo “Alieni”, proseguendo il suo percorso artistico iniziato con successi come Creta, Clearly e Respiro. Questo brano rappresenta un ulteriore passo nella sua ricerca musicale, mantenendo un equilibrio tra originalità e sobrietà. “Alieni” invita l’ascoltatore a scoprire un’altra sfumatura del suo stile, consolidando la sua presenza nel panorama musicale italiano.
Dopo i singoli Creta, Clearly, Crederai, Visto dal Fondo, Respiro e Inverso, MaDai torna con Alieni, un nuovo capitolo di un percorso artistico in continua evoluzione. Il brano, prodotto da Alessandro Maiani (AM Productions), sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali a partire dal 16.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
