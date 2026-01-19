L' Università di Pisa raccontata attraverso proiezioni storiche a Palazzo Blu
Da gennaio a marzo 2026, l'Auditorium di Palazzo Blu a Pisa ospita un ciclo di quattro incontri dedicati all'Università di Pisa attraverso proiezioni storiche. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'associazione Acquario della Memoria, si inserisce nel contesto della mostra
Da gennaio a marzo 2026 l'Auditorium di Palazzo Blu a Pisa ospita un ciclo di quattro incontri, organizzato in collaborazione con l'associazione Acquario della Memoria, ciclo che accompagna la mostra 'Università nel '900. Pisa e le sue istituzioni', in corso a Palazzo Blu e aperta fino al 29.
Il Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pisa ha chiuso il 2025 con oltre 200.000 visitatori, in aumento rispetto al 2024. Un risultato che conferma la crescita complessiva delle attività museali. L’Orto e Museo Botanico di Pisa / Pisa Botanic Garden and M - facebook.com facebook
