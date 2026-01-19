lite tra balordi in via santa caterina uno straniero portato in questura

In via Santa Caterina, fuori dalla mensa gestita dalla Caritas, si è verificata una lite tra due persone presenti allo sportello. La discussione, inizialmente verbale, è presto degenerata in un alterco più acceso, con urla e spintoni. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno portato uno straniero in Questura per chiarimenti. L’incidente evidenzia le tensioni che possono sorgere in contesti di bisogno e assistenza.

I toni si sono scaldati in fretta, gli animi si sono surriscaldati e fuori dalla mensa di via Santa Caterina, gestita dalla Caritas, una lite tra due fruitori dello sportello è degenerata tra urla e spintoni. E per questo, ancora una volta, nella piccola strada che si collega con via Saragozza, è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno identificato i due ospiti ’rumorosi’: si tratta di un albanese irregolare sul territorio nazionale, accompagnato poi in Questura, e di un cittadino camerunense, che invece ha i documenti in regola. Un copione, ormai, che "si ripete quotidianamente", come segnalano i residenti che abitano proprio di fronte il punto di accoglienza della Caritas, con la quale, lo scorso martedì, c’è anche stato un incontro per presentare le problematiche che i cittadini vivono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

