Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana 19-25 gennaio 2026

Ecco le novità di Netflix per la settimana dal 19 al 25 gennaio 2026. In questo periodo si aggiungono nuovi film e serie, offrendo diverse opzioni di intrattenimento. Di seguito, una panoramica delle uscite più interessanti, per aiutarti a scegliere cosa guardare durante questa settimana.

È appena iniziata una nuova settimana ed è arrivato il momento di scoprire cosa uscirà di nuovo su Netflix. La piattaforma di streaming, in questa terza settimana di gennaio 2026, lancerà pochi titoli ma molto interessanti.Scopriamo quali. Le migliori serie Netflix del 2025 da recuperareArriva il.🔗 Leggi su Today.it

Sei film e sei serie tv da vedere su Prime Video questa settimana (19-25 gennaio)

Ecco sei film e sei serie tv da non perdere su Prime Video questa settimana (19-25 gennaio). I nostri suggerimenti includono le ultime uscite e alcuni titoli in scadenza, offrendo una selezione variegata per ogni gusto. Scopri cosa guardare e approfitta delle proposte più interessanti disponibili in questo periodo.

Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana di Capodanno 2026

Con l’arrivo del 2026, Netflix propone una selezione di serie e film da scoprire questa settimana di Capodanno. Un’occasione per aggiornarsi con contenuti nuovi e interessanti, ideali per trascorrere le festività in modo rilassato e piacevole. Ecco una panoramica delle proposte più interessanti, per accompagnare l’inizio del nuovo anno con buona compagnia e intrattenimento di qualità.

