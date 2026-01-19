Le aziende potranno ospitare i tirocinanti del progetto Gol

Da casertanews.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cesa ha avviato le procedure per il reclutamento di tirocinanti del progetto Gol e invita aziende e privati a offrire ospitalità per questa iniziativa. Questa opportunità permette di favorire l’inserimento professionale dei giovani, contribuendo allo sviluppo del territorio. Le imprese interessate possono mettersi in contatto con l’amministrazione comunale per conoscere i dettagli e facilitare l’accoglienza dei tirocinanti.

