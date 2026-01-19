Le aziende potranno ospitare i tirocinanti del progetto Gol
Il Comune di Cesa ha avviato le procedure per il reclutamento di tirocinanti del progetto Gol e invita aziende e privati a offrire ospitalità per questa iniziativa. Questa opportunità permette di favorire l’inserimento professionale dei giovani, contribuendo allo sviluppo del territorio. Le imprese interessate possono mettersi in contatto con l’amministrazione comunale per conoscere i dettagli e facilitare l’accoglienza dei tirocinanti.
Il Comune di Cesa, dopo aver avviato le procedure per reclutare i tirocinanti per il programma Gol, apre alle imprese ed ai privati, affinché questi possano ospitare le persone per questa iniziativa.È stata pubblicata, infatti, una manifestazione di interesse rivolta alle aziende, alle attività.🔗 Leggi su Casertanews.it
