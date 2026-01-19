Le aziende potranno ospitare i tirocinanti del progetto Gol

Il Comune di Cesa ha avviato le procedure per il reclutamento di tirocinanti del progetto Gol e invita aziende e privati a offrire ospitalità per questa iniziativa. Questa opportunità permette di favorire l’inserimento professionale dei giovani, contribuendo allo sviluppo del territorio. Le imprese interessate possono mettersi in contatto con l’amministrazione comunale per conoscere i dettagli e facilitare l’accoglienza dei tirocinanti.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.