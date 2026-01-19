La voce di Notre Dame | Impariamo a scrivere blockbuster made in Italy

La voce di Notre Dame ci introduce a un percorso tra passato e presente, tra letteratura classica e teatro musicale. Giò Di Tonno, protagonista di “Notre Dame de Paris,” si prepara a tornare sul palco dopo aver portato in scena i “Tre Moschettieri”. Un esempio di come l’arte italiana continui a valorizzare capolavori senza tempo, creando spettacoli che uniscono tradizione e innovazione.

In bilico tra Seicento e Quattrocento, tra Alexandre Dumas e Victor Hugo, Giò Di Tonno si prepara ad archiviare quei “Tre Moschettieri” portati con successo quest’ultimo fine settimana al Lirico per tornare a vestire i panni di Quasimodo in “ Notre Dame de Paris ”. Giò, c’è un pure fattore culturale nella freddezza con cui a volte si trovano a fare i conti certe produzioni teatrali? "Il musical è un genere che non appartiene alla nostra cultura e fatica ad attecchire. Faccio sempre il parallelismo con lo sport e col fatto che da noi il baseball o football americano non funzionano così come oltre oceano non funziona il calcio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

