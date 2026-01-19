La Caduta degli Dei | Secret Invasion ombre e tradimenti per il Marvel Universe

E se gli eroi che abbiamo sempre conosciuto, coloro che ci proteggono da decenni, in realtà fossero degli impostori? Come potremmo avere ancora fiducia in loro scoprendo che tra le loro fila si nascondono degli alieni intenzionati a conquistare il nostro mondo? Interrogativi forti che nel Marvel Universe fumettistico hanno trovato forma in Secret Invasion. Un evento che ha profondamente segnato la continuity di Marvel Comics, inserendosi in un periodo editorialmente ricco nella storia della Casa delle Idee, alimentato dalla visione di Brian Michael Bendis. È di nuovo l’autore di saghe come Vendicatori: Divisi, House of M e Civil War a realizzare Secret Invasion, inserendolo all’interno di questo complesso affresco supereroico con cui Bendis ha rivoluzionato il Marvel Universe. 🔗 Leggi su Screenworld.it

