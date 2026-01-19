Juventus | nodo irrisolto nel reparto difensivo
La Juventus si trova nuovamente al centro dell’attenzione dopo la recente sconfitta contro il Cagliari, evidenziando alcune criticità nel reparto difensivo. Tuttavia, nel dibattito post-partita su Sky Calcio Club si è aperto anche un discorso più ampio: la mancanza di un centravanti affidabile in grado di concretizzare il predominio in fase offensiva. Questo tema rimane uno dei nodi irrisolti per la squadra, richiedendo analisi e interventi mirati.
La Juventus si trova sotto i riflettori dopo la sconfitta per 1-0 contro il Cagliari del 17 gennaio 2026, e nel dibattito post-partita su Sky Calcio Club del 19 gennaio emerge chiaramente il nodo irrisolto del reparto offensivo: la mancanza di un centravanti capace di trasformare il dominio in gol L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Akanji, Chivu riparte dalle certezze nel reparto arretrato: l’ex City pilastro difensivo mentre Sucic…
Leggi anche: Ternana, oggi la conferenza stampa di mister Fabio Liverani e nel pomeriggio l’allenamento. Capuano e Martella ancora in bilico, lavoro differenziato per Pettinari. Incognite nel reparto difensivo in vista della gara con la Vis Pesaro
La Juve vuole Mingueza subito: Ottolini vola in Spagna, ma c'è un nodo sulla clausola. Cosa filtra - Il nuovo direttore sportivo bianconero sta cercando di spingere sull'acceleratore per portare il giocatore spagnolo all'ombra della Mole in questa sessione di mercato ... msn.com
(TS) "Tra Juventus e Atalanta nodo formula per Maldini, parti in contatto costante per trovare una soluzione" https://ow.ly/KSJl50XZu9v - facebook.com facebook
(TS) "Tra Juventus e Atalanta nodo formula per Maldini, parti in contatto costante per trovare una soluzione" ow.ly/OoNm50XZu9u x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.