Inter-Arsenal Chivu fa il punto | Dumfries out gruppo quasi al completo
L’Inter si prepara alla sfida di Champions League contro l’Arsenal, con un quadro sanitario in miglioramento. Chivu ha aggiornato sulla condizione dei calciatori, evidenziando l’assenza di Dumfries e la quasi completezza del gruppo. La squadra si avvicina all’incontro con ottimismo, grazie ai progressi fisici e alla disponibilità di quasi tutti i giocatori. Un momento importante per l’Inter, che si appresta a affrontare una sfida cruciale nella competizione europea.
L’ Inter arriva alla sfida di Champions League contro l’ Arsenal con una situazione fisica in netto miglioramento. A fotografare il momento è Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match in programma domani sera a San Siro. Il quadro è chiaro: “Dumfries è ancora fuori, gli altri sono tutti a disposizione”. Chivu precisa che Matteo Darmian era già recuperabile nella trasferta di Udine, mentre Hakan Çalhano?lu resta indisponibile. Buone notizie invece sul fronte rientri: Josep Martínez è tornato a disposizione e Palacios ha ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Leggi anche: Inter Chivu, il tecnico concede tre giorni liberi: ripresa martedì con il gruppo quasi al completo
Leggi anche: Inter Milan, il gruppo nerazzurro è quasi al completo in vista del derby. Chi manca e quando torneranno gli assenti
Champions, l'Inter fa le prove per l'Arsenal: una vittoria che vale oro, ecco quanto incasserebbe - 4 punti nelle prossime due gare: l'accesso diretto agli ottavi farebbe guadgnare una bella cifra alla squadra di Chivu ... tuttosport.com
Chivu alla vigilia di Inter-Arsenal: "Siamo consapevoli dell’importanza della gara di domani, come dell’obiettivo di finire tra le prime otto per andare dritti agli ottavi. Stiamo lavorando per sfatare quello che fuori si dice che sia un tabù. Domani dobbiamo vincer - facebook.com facebook
Le parole di Chivu alla vigilia di Inter-Arsenal x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.