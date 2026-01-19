Inter-Arsenal Chivu fa il punto | Dumfries out gruppo quasi al completo

L’Inter si prepara alla sfida di Champions League contro l’Arsenal, con un quadro sanitario in miglioramento. Chivu ha aggiornato sulla condizione dei calciatori, evidenziando l’assenza di Dumfries e la quasi completezza del gruppo. La squadra si avvicina all’incontro con ottimismo, grazie ai progressi fisici e alla disponibilità di quasi tutti i giocatori. Un momento importante per l’Inter, che si appresta a affrontare una sfida cruciale nella competizione europea.

L’ Inter arriva alla sfida di Champions League contro l’ Arsenal con una situazione fisica in netto miglioramento. A fotografare il momento è Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match in programma domani sera a San Siro. Il quadro è chiaro: “Dumfries è ancora fuori, gli altri sono tutti a disposizione”. Chivu precisa che Matteo Darmian era già recuperabile nella trasferta di Udine, mentre Hakan Çalhano?lu resta indisponibile. Buone notizie invece sul fronte rientri: Josep Martínez è tornato a disposizione e Palacios ha ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

