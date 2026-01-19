Imperial Guard solo con la morte termina il servizio

Gli Imperial Guard sono stati protagonisti di numerose battaglie contro minacce di ogni genere, dai Waaagh degli Orchi alle armate dei Necron e ai Capitoli Traditori. Il loro servizio si conclude solo con la morte, dimostrando dedizione e coraggio in ogni situazione. Un ruolo fondamentale per la difesa dell’Impero, spesso invisibile ma essenziale, e sempre guidato dal senso del dovere.

Hanno affrontato waaagh degli orchi, le armate indistruttibili dei Necron e le odiose armate traditrici dei Capitoli Traditori. In una galassia di esseri straordinari, a difendere l’Imperium senza alcune potere se non la propria fede sono i membri della  Imperial Guard, l’Astra Militarum, la carne da cannone che consente di tenere saldi i mondi governati dal Trono Dorato. A differenza degli Space Marine, la Guardia Imperiale è composta da uomini e donne comuni, giovani e meno giovani, arruolati spesso loro malgrado tramite Fondazioni, che lottano sino alla morte contro le minacce della galassia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

