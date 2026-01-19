il film sulla f1 merita il bis

Il film sulla Formula 1 offre un'occasione per riscoprire una delle storie più appassionanti dello sport. Nella rubrica Tele...Raccomando di Klaus Davi, dedicata al piccolo schermo su Rai 2, si approfondisce questa produzione che ripercorre le vicende della Ferrari, evidenziando i momenti chiave di una saga che ha segnato la storia della Formula 1 recente.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Rai 2 ) A dispetto degli gli incerti risultati in gara negli ultimi anni, la Ferrari e soprattutto la sua incredibile saga si riscattano, in parte, con un film che scava alla radice di uno dei miti della storia recente. Rai 2 venerdi ha puntato sul biopic dedicato al mitico fondatore il pilota Enzo Ferrari, ottenendo una media del 5,.5 e chiudendo al 7%, con una media di 930 mila teste. Comprensibile la scelta editoriale della Rai di collocare il film nella “rete dello sport”. Nel biopic realizzato nel 2023 diretto da Michael Mann e focalizzato sul personaggio del fondatore (interpretato da Adam Driver) il tema centrale è il talento: cercare di capire come si possa arrivare a simili vette di genialità, fare proprio il principio etico che c’è dietro tanto successo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

