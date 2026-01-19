I cittadini non sono co…ni serve rispetto | Landini ne dice una giusta sul referendum ma sbaglia indirizzo

Maurizio Landini ha sottolineato l’importanza di rispettare i cittadini, criticando il modo in cui vengono spesso considerati. Tuttavia, nel suo intervento sul referendum, ha indirizzato le sue critiche in modo discutibile. È fondamentale ricordare che il rispetto e il dialogo sono alla base di un confronto civico costruttivo, senza cadere in semplificazioni o polemiche sterili. Solo così si può favorire un dibattito serio e rispettoso delle opinioni di tutti.

Un paio di cose giuste Maurizio Landini le ha dette: la prima è che bisognerebbe smetterla di trattare i cittadini come sciocchi. Lui l’ha detta, per la verità, in modo un po’ più brutale, usando la parola «co.ni». La seconda è che sul referendum serve una corretta informazione, per far arrivare il merito dei quesiti. Epperò, Landini, che ha lanciato i suoi moniti nel corso di un’iniziativa per No promossa dalla Cgil a Napoli, ha sbagliato indirizzo: se l’è presa col governo, sebbene parlasse di un vizio antico e di una lacuna attuale imputabili alla sinistra. Landini dice che i cittadini non vanno trattati come «co. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

