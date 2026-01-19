I cittadini non sono co…ni serve rispetto | Landini ne dice una giusta sul referendum ma sbaglia indirizzo

Maurizio Landini ha sottolineato l’importanza di rispettare i cittadini, criticando il modo in cui vengono spesso considerati. Tuttavia, nel suo intervento sul referendum, ha indirizzato le sue critiche in modo discutibile. È fondamentale ricordare che il rispetto e il dialogo sono alla base di un confronto civico costruttivo, senza cadere in semplificazioni o polemiche sterili. Solo così si può favorire un dibattito serio e rispettoso delle opinioni di tutti.

Un paio di cose giuste Maurizio Landini le ha dette: la prima è che bisognerebbe smetterla di trattare i cittadini come sciocchi. Lui l’ha detta, per la verità, in modo un po’ più brutale, usando la parola «co.ni». La seconda è che sul referendum serve una corretta informazione, per far arrivare il merito dei quesiti. Epperò, Landini, che ha lanciato i suoi moniti nel corso di un’iniziativa per No promossa dalla Cgil a Napoli, ha sbagliato indirizzo: se l’è presa col governo, sebbene parlasse di un vizio antico e di una lacuna attuale imputabili alla sinistra. Landini dice che i cittadini non vanno trattati come «co. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - «I cittadini non sono co…ni, serve rispetto»: Landini ne dice una giusta sul referendum, ma sbaglia indirizzo Leggi anche: Caro Gates, la smetta di blaterare sul clima. Ne dice una giusta come l’orologio rotto Leggi anche: Per una volta Landini parla di salari Ma sul fiscal drag sbaglia due volte Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Chi sono i cittadini (e non solo) da premio: "Un riconoscimento per dire grazie" - "Questi riconoscimenti rappresentano non solo un tributo personale, ma anche un simbolo di gratitudine da parte dell’intera cittadinanza verso... ilgiorno.it Dal 2018 al 2024, ben 5933 cittadini sono finiti ingiustamente in carcere. Nello stesso periodo soltanto 89 magistrati sono finiti davanti alla commissione disciplinare. Di questi, solo 9 hanno ricevuto sanzioni. In 8 casi la sanzione è stata la “censura”, cioè una l x.com La Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha riconosciuto per la prima volta che migliaia di persone sono morte durante le proteste scoppiate in Iran nelle ultime due settimane, iniziate il 28 dicembre a Teheran, quando commercianti e cittadini son - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.