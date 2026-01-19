I capelli? Invecchiano prima di quanto pensiamo

I capelli invecchiano spesso prima di quanto si immagini. L'infiammazione cronica può danneggiare i follicoli già decenni prima della comparsa dei primi capelli bianchi o del diradamento. Comprendere questo processo è importante per adottare strategie mirate a mantenere la salute dei capelli nel tempo, prevenendo problemi prima che diventino evidenti.

I primi capelli bianchi e il diradamento della chioma spuntano, in genere, verso i quaranta. Ma il follicolo pilifero, in realtà, ha già cominciato a invecchiare parecchio prima. Un gruppo di ricercatori cinesi del BGI e dello Shanghai Skin Disease Hospital ha analizzato oltre 57 mila cellule prelevate dal cuoio capelluto di 11 persone tra i 20 e i 50 anni, mappando l'attività genetica di ogni singola cellula. Risultato: già tra i 30 e i 40 anni, quando la capigliatura sembra ancora in salute, nei follicoli si accumulano segnali molecolari legati all'infiammazione cronica. Quella che gli scienziati chiamano inflammaging, un'infiammazione subdola e di basso grado che accompagna l'invecchiamento in tutto il corpo, colpisce anche il cuoio capelluto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

