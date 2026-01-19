Hiv oggi a Bari incontro su terapie long acting e prevenzione

A Bari si tiene l’ultimo evento del progetto regionale sulla gestione dell’HIV, focalizzato sulle terapie a lunga durata e sulla prevenzione. L’incontro, presso il Palazzo della Regione Puglia, affronta le modalità di implementazione delle innovazioni terapeutiche per rispondere alle sfide quotidiane legate all’HIV. L’obiettivo è promuovere strategie efficaci per migliorare le pratiche cliniche e contribuire alla riduzione delle infezioni.

(Adnkronos) – Cosa occorre per implementare l'innovazione nella pratica, al fine di rispondere alle sfide odierne che la gestione dell'Hiv ci pone nella quotidianità? Si svolge oggi a Bari presso il Palazzo della Regione Puglia l'ultimo appuntamento del progetto regionale 'Hiv e terapie long-acting: un passo verso infezioni zero', promosso da Regione Puglia con il patrocinio della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) e organizzato da Sanitanova. L'incontro conclusivo sarà dedicato alla definizione di elementi operativi per rendere le strategie integrate long acting realmente fruibili per le persone con Hiv e per chi voglia prevenire l'infezione.

