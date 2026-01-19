Gossip confermato per Pamela Camassa che ufficializza il nuovo amore sui social | chi è il compagno Stefano Russo

Pamela Camassa ha confermato sui social il suo nuovo rapporto con Stefano Russo, dopo aver mantenuto riserbo sulla relazione. L’attrice, dopo la fine della storia con Filippo Bisciglia, ha iniziato a frequentare l’imprenditore romano dall’autunno scorso. La coppia ha scelto di non rendere pubblici i dettagli della loro relazione, preferendo mantenere la privacy.

Dopo mesi di rumors e indiscrezioni Pamela Camassa e Stefano Russo sono usciti allo scoperto. Finita la lunga relazione con Filippo Bisciglia, Pamella ha voltato pagina iniziando una frequentazione con l’imprenditore romano dall’autunno scorso, ma sin da subito la coppia ha scelto di mantenere privata la storia senza esporsi pubblicamente. A fare incontrare Camassa e l’imprenditore romano sarebbe stata la comune passione per lo sport e il padel. Russo è infatti legato al circolo sportivo romano “The Fox”, dove giocano a padel anche molti personaggi famosi come Teo Mammucari e l’attore Primo Reggiani, con i quali Russo si è spesso immortalato sui social network. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Pamela Camassa ha condiviso sui social un’immagine che conferma la sua relazione con Stefano Russo. Dopo alcune anticipazioni e segnali discreti, la recente pubblicazione rappresenta il primo scatto ufficiale della coppia. La notizia mette fine a settimane di attesa e rumors, offrendo ai fan uno sguardo diretto sulla loro storia d’amore.

Leggi anche: Chi è Stefano Russo, il nuovo amore di Pamela Camassa

