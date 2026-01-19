Gli scialpinisti che frequentano il Parco dello Stelvio sono stati invitati a ridurre il rumore e a tenere i cani al guinzaglio per non disturbare gli animali selvatici. La richiesta arriva dalle autorità del parco, che ogni inverno si trovano a gestire il conflitto tra la presenza degli sportivi e la fauna locale. In questa stagione, le terre del parco si popolano di persone in cerca di escursioni sulla neve.

Il Parco Nazionale dello Stelvio è una riserva naturale che copre Trentino, Lombardia e Alto Adige. D’inverno queste meravigliose terre diventano teatro di una sfida di coesistenza: da una parte ci sono gli animali che provano a sopravvivere, dall’altra gli appassionati di sci alpinismo. I responsabili del Parco hanno quindi deciso di tutelare la fauna chiedendo agli escursionisti di adottare delle precauzioni. Sulla pagina Facebook della sezione lombarda del Parco sono state pubblicate quattro regole fondamentali per gli escursionisti che non vogliono disturbare la fauna: rimanere sui tracciati; evitare i limiti del bosco, pendii e aree scoperte dalla neve; fare più silenzio possibile e mantenere i cani al guinzaglio. 🔗 Leggi su Corrieredellaltoadige.corriere.it

© Corrieredellaltoadige.corriere.it - Gli scialpinisti disturbano gli animali, le «regole» del Parco dello Stelvio: «Fare più silenzio possibile e tenere i cani al guinzaglio»

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