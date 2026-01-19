George RR Martin contro il finale di Game of Thrones | Troppo lieto nei libri ucciderò molti più protagonisti

George R.R. Martin, autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, commenta il finale di Game of Thrones, sottolineando che nei suoi libri il tono sarà più oscuro e che molti protagonisti moriranno. Lo scrittore ha espresso le sue opinioni sul controverso adattamento televisivo, evidenziando differenze tra le due versioni. Queste dichiarazioni offrono uno sguardo sul suo approccio narrativo e sui futuri sviluppi della saga letteraria.

Il creatore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, George R.R. Martin, è tornato a parlare del controverso adattamento televisivo de Il Trono di Spade (Game of Thrones). In una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, lo scrittore ha espresso il suo disappunto per la direzione presa dagli showrunner di HBO, rivelando che la sua visione per la conclusione della saga letteraria sarà molto più cupa e spietata. Un finale diverso dai libri: "Avrei ucciso più personaggi". Nonostante le critiche dei fan si siano concentrate soprattutto sulla fretta narrativa delle ultime stagioni, Martin punta il dito sulla sostanza del finale.

"La vita è tua, George. Non sei costretto a spenderla lavorando su una cosa che vivi come una tortura". Così James Hibberd del The Hollywood Reporter ha provocato George R.R. Martin in una lunga intervista pubblicata questa settimana. Ma lo scrittore del - facebook.com facebook

