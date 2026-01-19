Furti e raggiri la strategia social per difendersi Condividiamo le notizie

In risposta all’aumento di segnalazioni di furti e raggiri nella Val di Magra, nasce una strategia social finalizzata a diffondere informazioni utili e prevenire i rischi. Condividere notizie e consigli può contribuire a sensibilizzare la comunità e rafforzare la vigilanza collettiva. Questo approccio mira a favorire un clima di attenzione e responsabilità, aiutando i cittadini a riconoscere e prevenire situazioni sospette.

Val di Magra, 19 gennaio 2026 – C’è preoccupazione per l’aumento di segnalazioni di furti e tentati furti che arrivano da varie zone della Val di Magra. Segnalazioni che riguardano soprattutto le auto lasciante in sosta, magari nei parcheggi di piccoli e grandi centri commerciali, soprattutto nei comuni di più piccole dimensioni. Con lo spirito di agevolare una rapida condivisione delle informazioni, e ovviamente senza alcuna pretesa di sostituirsi al ruolo delle forze dell’ordine, il Comitato La Ripa ha deciso di prestare la propria pagina social anche a questo tipo di segnalazioni. Lo ha annunciato il coordinatore, Luciano Hermida. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furti e raggiri, la strategia social per difendersi. “Condividiamo le notizie” Leggi anche: Difendersi dai raggiri telefonici e informatici, al via la campagna di prevenzione contro le truffe Leggi anche: Truffe e raggiri: oggi un incontro per difendersi Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Furti e raggiri, la strategia social per difendersi. “Condividiamo le notizie” - “Pubblichiamo le segnalazioni per consentire maggior attenzione sul territorio” ... lanazione.it

FURTI con abitazioni messe a soqquadro e ripulite. Registrati una decina di raggiri telefonici con il medesimo escamotage: i malfattori spaventano le vittime per indurle a consegnare denaro o gioielli per aiutare un presunto parente in difficoltà facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.